В Самаре отремонтируют улицы, прилегающие к площади Куйбышева

Благоустройство территории вдоль туристических и гостевых маршрутов — одно из приоритетных направлений деятельности городских и районных властей в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Главы администраций представили Олегу Фурсову развертки улиц и доклады по каждому объекту, который нужно привести в порядок. На совещании обсудили обновление фасадов, ремонт тротуаров, замену остановочных павильонов и урн, озеленение.

Первоочередное внимание будет уделено проблемным фасадам. Часть фасадов многоквартирных домов отремонтируют за счет средств Фонда капитального ремонта, часть обновят силами районов. Приведут в порядок и фасады деревянных домов начала 20 века.

Уже 149 объектов культурного наследия обрели новые фасады. В 2017 г. необходимо отремонтировать 191 объектза счет бюджетных средств, для 67 из них привлечь инвесторов и меценатов. Районные власти провели большую работу с владельцами объектов потребительского рынка.

За счет средств собственников отремонтируют фасады и ограждения предприятий. Например, на территории Ленинского района это здания ГРЭС и Губернского рынка. Приведут к единому стилистическому оформлению вывески.

Особое внимание будет уделено оформлению фасадов первых этажей зданий, в которых расположены объекты потребительского рынка. Рекламные конструкции и фасады магазинов должны соответствовать принятой в 2016 г. единой архитектурно-художественной концепции благоустройства территории.

Продолжается работа по сносу нестационарных объектов торговли. Так, возле Железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора» ликвидируют незаконные киоски, а те, что стоят на законных основаниях, облагородят. Изменения коснутся и традиционных киосков по продаже газет и журналов. Большую часть из них собственник обновит к Чемпионату мира по футболу.

На совещании затронули тему ремонта дорог и общественных зон. В Ленинском районе в 2017 году будут отремонтированы улицы, прилегающие к площади Куйбышева. Там появятся дополнительные парковочные места и будет проведено комплексное озеленение. На территории Железнодорожного района в парке Щорса будет отреставрирована входная группа.

В Самарском районе обновят стелу на улице Главная, а здание бывшего мукомольного завода украсят баннером с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Баннеры с символикой первенства и историей города могут появиться и на съезде с Южного моста.

Глава Самары поручил главам районов и профильным департаментам привести к единому стилю все ограждения, кронировать деревья и очистить опоры линий электропередач от незаконной рекламы.