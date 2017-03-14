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11:06 (мск), источник: Nakanune.ru

«Если встанет вопрос восстановления его в должности, мы будем дальше отстаивать свою принципиальную позицию», — прокурор Екатеринбурга о Мирошнике

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова прокомментировала ситуацию с возможным возвращением судимого экс-главы Октябрьского района города Александра Мирошника на муниципальную службу.

Заявление она сделала сегодня в рамках пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Позицию прокуратуры по данному вопросу Кузнецова назвала «принципиальной» и напомнила, что надзорное ведомство через суд добивалось увольнения судимого Мирошника с должности главы района. В частности, прокуратура подала иск в райсуд, который отказал надзорному ведомству, тогда была продана апелляция, она была удовлетворена.

«Если встанет вопрос восстановления его в этой должности, мы будем дальше отстаивать свою принципиальную позицию», — подчеркнула Светлана Кузнецова.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что Мирошник может вернуться на муниципальную службу.

Вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда экс-директор екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Мирошник, теперь уже бывший главы администрации Октябрьского района, был признан виновным в злоупотреблении полномочиями директора вопреки законным интересам ТТУ. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако в связи с применением судом амнистии в связи с 70-летием Победы и отбытием половины наказания, Мирошник был освобожден от отбытия оставшейся части наказания в виде лишения свободы.

Прокуратура на протяжении длительного времени добивалась увольнения Мирошника с муниципальной службы. В конце концов он был уволен.

Позднее появилась информация о том, что Мирошник устроился на работу на «Уралтрансмаш», однако, на самом предприятие ситуацию оставили без комментария.

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