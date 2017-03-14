«Если встанет вопрос восстановления его в должности, мы будем дальше отстаивать свою принципиальную позицию», — прокурор Екатеринбурга о Мирошнике
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова прокомментировала ситуацию с возможным возвращением судимого
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова прокомментировала ситуацию с возможным возвращением судимого
Заявление она сделала сегодня в рамках
Позицию прокуратуры по данному вопросу Кузнецова назвала «принципиальной» и напомнила, что надзорное ведомство через суд добивалось увольнения судимого Мирошника с должности главы района. В частности, прокуратура подала иск в райсуд, который отказал надзорному ведомству, тогда была продана апелляция, она была удовлетворена.
«Если встанет вопрос восстановления его в этой должности, мы будем дальше отстаивать свою принципиальную позицию», — подчеркнула Светлана Кузнецова.
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что Мирошник может вернуться на муниципальную службу.
Вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда
Прокуратура на протяжении длительного времени добивалась увольнения Мирошника с муниципальной службы. В конце концов он был уволен.
Позднее появилась информация о том, что Мирошник устроился на работу на «Уралтрансмаш», однако, на самом предприятие ситуацию оставили без комментария.