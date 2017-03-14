Городецкий анонсировал тему очередного новосибирского форума «Технопром»
Пятый по счету международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске
Пятый по счету международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске
Городецкий анонсировал тему очередного новосибирского форма «Технопром», рассказал Владимир Городецкий «Вестям».
Подготовку к очередному новосибирскому форуму «Технопром» обсуждали накануне в Москве, на заседании оргкомитета под председательством
Пятый по счету международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске
«Основная повестка форума будет посвящена использованию потенциала
Как рассказал губернатор, первый день форума будет посвящён молодежной политике, затем следующие два дня гости проведут на дискуссионных площадках.
Традиционно, в рамках форума состоится XI Сибирская венчурная ярмарка и экспертный симпозиум «Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды», а также выставка «НТИ ЭКСПО», целью которой является содействие развития