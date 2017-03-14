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11:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Городецкий анонсировал тему очередного новосибирского форума «Технопром»

Пятый по счету международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске 20—22 июня 2017 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», рассказал Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий «Вестям».

Городецкий анонсировал тему очередного новосибирского форма «Технопром», рассказал Владимир Городецкий «Вестям».

Подготовку к очередному новосибирскому форуму «Технопром» обсуждали накануне в Москве, на заседании оргкомитета под председательством вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина.

Пятый по счету международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирске 20—22 июня 2017 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Главная цель мероприятия 2017 года — разработка предложений по повышению конкурентоспособности российской экономики в условиях «новой промышленной революции», официальное название форума — «Новая промышленная революция: обретая будущее».

«Основная повестка форума будет посвящена использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса России для выпуска высокотехнологической гражданской продукции. Это стратегическая задача, потому что все новые промышленные технологи и инновационные подходы заложены в оборонно-промышленном комплексе», — рассказал Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Как рассказал губернатор, первый день форума будет посвящён молодежной политике, затем следующие два дня гости проведут на дискуссионных площадках.

Традиционно, в рамках форума состоится XI Сибирская венчурная ярмарка и экспертный симпозиум «Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды», а также выставка «НТИ ЭКСПО», целью которой является содействие развития организаций-лидеров шестого технологического уклада.

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