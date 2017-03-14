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11:15 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска считает нарушения КТОСов штатными вопросами

Сегодня, 14 марта, в горсовете прошло обсуждение проверки, которую провела прокуратура в деятельности КТОСов.

Напомним, были выявлены многочисленные нарушения, в частности, тот факт, что на поощрения активистов было потрачено 80% выделяемых комитетам средств, когда тратиться они должны были на благоустройство территорий.

Фактически на организационно-технические мероприятия было затрачено только 4% денег. Всего за 2016 год для КТОСов было выделено порядка 87 млн рублей.

Кроме того, отсутствовали критерии для поощрения работников КТОСов, распределения подарков и документы по использованию приобретаемых товаров.

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Сейчас глава департамента общественных отношений Радмила Мартынова прокомментировала, что все выявленные нарушения были устранены в штатном режиме, отказавшись реагировать на оценочные суждения деятельности департамента и КТОСов, многократно высказанные депутатами.

«Все замечания, которые были указаны прокуратурой, устранены. Устранены непосредственно Фондами развития ТОС, поскольку они являются получателями субсидий от администраций административных округов. Недоработки, которые были выявлены, я отношу к штатным вопросам. Потому что это связано с ведением документации, своевременностью оформления актов. Все это доработано.

Я все-таки отношу это к штатным текущим вопросам, тем более система ТОС всегда имела большое внимание со стороны контролирующих органов. И я думаю, что это нормальная, адекватная реакция, потому что это бюджетные деньги, которые нуждаются в учете и контроле, — пояснила Мартынова.

В качестве мер предупреждения подобных нарушений, по ее словам, были организованы дополнительные обучающие семинары для работников КТОС.

Ранее мэрия поясняла, что ежемесячно премии получают только 170 работников КТОСов — в среднем по 13,5 тысячи, что составляет 49 млн рублей в год. Раз в квартал поощрения получают порядка 2 тысяч активистов — по 1,5 тысячи, что составляет 20 млн рублей в год. Прочие активисты, которых насчитывается более 32 тысяч, работают на общественных началах.

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