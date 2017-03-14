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11:05 (мск), источник: АиФ Крым

Поклонская рассказала о своих доходах за 2016 год

За 2016 год Наталья Поклонская заработала 2,6 млн руб. При этом в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская за 2016 год заработала 2,6 млн руб, передает Life. Названая сумма превышает на 300 тыс ее доходы на должности прокурора Крыма.

Уточним, что 2,6 млн руб, сумма, которая указана в декларации за 2016 год, Поклонская получила за три месяца работы в Госдуме и за работу прокурором Крыма с января по сентябрь. Отметим, что в собственности у депутата нет ни домов, ни земельных участков, ни транспортных средств. Так, в декларации Поклонской указано лишь жилье во временном пользовании.

«В декларации за 2016 г. будет записана служебная квартира в Симферополе, которая полагалась мне как прокурору Республики Крым, — заявила Поклонская. — Московской служебной квартиры там не будет — документы на нее были окончательно оформлены только в январе. Своего жилья, к сожалению, нет».

Напомним, что декларационная кампания в Госдуме началась с 1 февраля, отчитаться о доходах депутатам необходимо до 1 апреля.

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