Президент утвердил предоставление земли под Музей Революции достоинства

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым предусматривается выделение земельного участка на Аллее Героев Небесной сотни для строительства Музея Революции достоинства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Главы государства.

«Закон был принят Верховной Радой Украины 21 февраля 2017 года. Ранее этот документ был определен Главой государства как безотлагательный для первоочередного рассмотрения парламентом. Принятие Закона направлено на решение вопроса о предоставлении земельного участка на Аллее Героев Небесной Сотни (вул. Институтская, 3) в Печерском районе города Киева из земель коммунальной собственности в пользование Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства. Соответствующий участок предоставляется для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса», — говорится в сообщении.