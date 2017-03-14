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12:12 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов хочет уволить тех, кто отвечает за уборку мусора в Симферополе

Глава Крыма считает, что необходимо провести конкурс по поиску замены ответственных лиц за чистоту в Симферополе.

Глава РК Сергей Аксенов хочет уволить сотрудников администрации Симферополя, которые отвечают за уборку мусора, в связи с тем, что те не выполняют свои обязанности, передает Крыминформ.

«Ситуация с уборкой мусора в городе не улучшается. Необходимо принимать кардинальные меры, в том числе организационные и кадровые, поскольку нынешние руководители подразделения, ответственные за уборку, свои обязанности не выполняют. Предлагаю вам с ними расстаться», — заявил он.

Аксенов также уточнил, что необходимо провести конкурс по поиску замены. Помимо этого он поручил проводить негласное наблюдение за уборкой города. Особое внимание он попросил уделить тем районам крымской столицы, откуда поступают жалобы симферопольцев.

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