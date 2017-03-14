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12:04 (мск), источник: NewsKo

Роман Сандалов назначен директором пермского филиала «Ростелеком»

Директором Пермского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Роман Сандалов, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, Роман Сандалов ранее трудился в кировском филиале «Волга-Телеком» в 1999 году, где работал специалистом отдела новых технологий, а затем начальником коммерческого отдела. В 2005 году он возглавил отдел развития внешнеторговой сети кировского филиала ОАО «Вымпелком». В 2006 году был назначен коммерческим директором филиала.

В 2009 году он был назначен на должность директора кировского филиала ОАО «ВымпелКом». С 2016 года являлся заместителем директора Кировского филиала по развитию группы компаний «Т Плюс».

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