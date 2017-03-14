Центральный выставочный зал снова ищет директора
Прежний директор Татьяна Чеснокова стала заместителем министра.
Прежний директор Татьяна Чеснокова стала заместителем министра.
В Центральном выставочном зале Перми (ЦВЗ) снова сменилось руководство. Директор Татьяна Чеснокова оставила свою должность, поскольку получила предложение, от которого невозможно отказаться: с 13 марта она стала заместителем министра спорта и туризма Пермского края.
В настоящее время обязанности директора исполняет Елена Неганова, которая около полугода назад пришла в ЦВЗ в качестве проектного менеджера.
Руководитель городского департамента культуры и молодёжной политики (учредитель ЦВЗ) Вячеслав Торчинский сожалеет об уходе Чесноковой: по его словам, несмотря на то, что она пока не провела «громких» выставок, ситуация в учреждении менялась в лучшую сторону — увеличивалась посещаемость, стабилизировались финансы.
Одновременно остался без руководителей городской центр охраны памятников, поскольку Татьяна Чеснокова возглавляла и его тоже.
Вячеслав Торчинский сообщил, что Елена Неганова является временным руководителем ЦВЗ; в центре охраны памятников тоже назначен временный и.о. директора. Глава департамента надеется, что
Напомним: Татьяна Чеснокова возглавила Центральный выставочный зал около года назад после того, как свою должность покинул прежний директор, известный в Перми галерист Ростислав Шабалин.