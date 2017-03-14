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11:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Решетников — уже губернатор Пермского края

Об этом сообщают на официальном сайте региона.

Источник: РИА "Новости"

Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Максим Решетников уже именуется губернатором. Именно так его называют в официальных релизах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, 13 марта на официальном сайте региона perm.ru вышел релиз о его рабочей встрече с руководителем Управления ФНС России по Пермскому краю Лидией Струговой. В заголовке Решетников обозначен как губернатор. Скрин страницы имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM. И уже почти сутки релиз с ошибкой в заголовке красуется на главной странице сайта. Подобные ошибки есть и в некоторых других пресс-релизах о деятельности главы региона.

В администрации главы Прикамья пока не прокомментировали произошедшее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Решетников был назначен врио губернатора Прикамья 6 февраля 2017 года. Ранее регион возглавлял Виктор Басаргин. Выборы нового губернатора пройдут в сентябре 2017 года.

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