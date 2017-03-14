Решетников — уже губернатор Пермского края
Об этом сообщают на официальном сайте региона.
Об этом сообщают на официальном сайте региона.
Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Максим Решетников уже именуется губернатором. Именно так его называют в официальных релизах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, 13 марта на официальном сайте региона perm.ru вышел релиз о его рабочей встрече с руководителем Управления ФНС России по Пермскому краю Лидией Струговой. В заголовке Решетников обозначен как губернатор. Скрин страницы имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM. И уже почти сутки релиз с ошибкой в заголовке красуется на главной странице сайта. Подобные ошибки есть и в некоторых других
В администрации главы Прикамья пока не прокомментировали произошедшее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Решетников был назначен врио губернатора Прикамья 6 февраля 2017 года. Ранее регион возглавлял Виктор Басаргин. Выборы нового губернатора пройдут в сентябре 2017 года.