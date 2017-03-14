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13:07 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук о переходе Мельникова в Балтийск: Это решение губернатора

Мэр Калининграда Александр Ярошук во вторник подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что замглавы администрации областного центра Сергей Мельников покидает мэрию и уходит работать в администрацию Балтийского муниципального района.

Как сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Ярошук заявил, что это решение врио губернатора области Антона Алиханова.

Ярошук подчеркнул, что комментировать решение главы региона может только сам Алиханов. Также он добавил, что пока не решено, кто займет пост замглавы администрации Калининграда после ухода Сергея Мельникова. «Узнаете позже», — сказал мэр.

Напомним, накануне источник в правительстве области сообщил «Новому Калининграду.Ru», что глава комитета городского хозяйства Калининграда Сергей Мельников уходит работать в администрацию Балтийского муниципального района.

«Между областными и районными властями достигнута договоренность, чтобы урегулировать ситуацию в муниципалитете, — заявил источник. — Официально Мельников будет принят на работу на пост заместителя главы, после чего на него должны быть возложены обязанности и.о. главы администрации». В настоящее время и.о. главы райадминистрации является Людмила Коточигова.

Сам Мельников в понедельник не смог прокомментировать эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», сославшись на занятость.

Отметим, что прежние власти области предпринимали попытку поставить во главе Балтийска своего человека — в 2014 года экс-губернатор Николай Цуканов делегировал в муниципалитет своего помощника Александра Богданова. Однако на заседании Совета депутатов кандидатура Богданова была отвергнута.

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