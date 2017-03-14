Ярошук о переходе Мельникова в Балтийск: Это решение губернатора

Как сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Ярошук заявил, что это решение врио губернатора области Антона Алиханова.

Ярошук подчеркнул, что комментировать решение главы региона может только сам Алиханов. Также он добавил, что пока не решено, кто займет пост замглавы администрации Калининграда после ухода Сергея Мельникова. «Узнаете позже», — сказал мэр.

Напомним, накануне источник в правительстве области сообщил «Новому Калининграду.Ru», что глава комитета городского хозяйства Калининграда Сергей Мельников уходит работать в администрацию Балтийского муниципального района.

«Между областными и районными властями достигнута договоренность, чтобы урегулировать ситуацию в муниципалитете, — заявил источник. — Официально Мельников будет принят на работу на пост заместителя главы, после чего на него должны быть возложены обязанности и.о. главы администрации». В настоящее время и.о. главы райадминистрации является Людмила Коточигова.

Сам Мельников в понедельник не смог прокомментировать эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», сославшись на занятость.