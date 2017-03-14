Костевич назначена министром труда и соцзащиты Беларуси
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.
Ранее Ирина Костевич занимала должность заместителя министра экономики.
Костевич Ирина Анатольевна родилась в 1967 году в Минске. Окончила в 1989 году Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева, в 2002 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
В 1989—1992 годах —
С 1994 по 2002 год была ведущим экономистом, главным экономистом, начальником управления статистики материальных ресурсов Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. В 2002—2006 годах — начальник управления статистического планирования и организации статнаблюдений Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. С 2006 по 2008 год — заместитель министра статистики и анализа Республики Беларусь.
В 2008—2015 годах работала первым заместителем председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь.
С января 2015 года была заместителем министра экономики Республики Беларусь.