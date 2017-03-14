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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Костевич назначена министром труда и соцзащиты Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ранее Ирина Костевич занимала должность заместителя министра экономики.

Костевич Ирина Анатольевна родилась в 1967 году в Минске. Окончила в 1989 году Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева, в 2002 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1989—1992 годах — инженер-конструктор ЦНИИТУ Минского научно-производственного объединения «Центрсистем». В 1993 году занимала должность экономиста Главного вычислительного центра Госкомстата Республики Беларусь. В 1993—1994 годах — экономист I категории, ведущий экономист управления статистики материальных ресурсов Госкомстата Республики Беларусь.

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С 1994 по 2002 год была ведущим экономистом, главным экономистом, начальником управления статистики материальных ресурсов Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. В 2002—2006 годах — начальник управления статистического планирования и организации статнаблюдений Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. С 2006 по 2008 год — заместитель министра статистики и анализа Республики Беларусь.

В 2008—2015 годах работала первым заместителем председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь.

С января 2015 года была заместителем министра экономики Республики Беларусь.

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