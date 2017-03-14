Костевич назначена министром труда и соцзащиты Беларуси

Ранее Ирина Костевич занимала должность заместителя министра экономики.

Костевич Ирина Анатольевна родилась в 1967 году в Минске. Окончила в 1989 году Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева, в 2002 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.