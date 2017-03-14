Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
5 фантастических технологий продления жизни
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
13:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Правительство Приангарья практически справилось с поручениями губернатора в 2016 году

Практически все поручения, которые были обозначены в послании губернатора Иркутской области в 2016 году, выполнены.

Об этом 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко по результатам отчета председателя правительства Александра Битарова.

Напомним, перечень поручений предыдущего послания губернатора был подготовлен в мае 2016 года. Большой блок поручений касался экономического развития региона и лесного комплекса, также туда вошли вопросы социального направления, строительной отрасли, капитального ремонта многоквартирных домов и др.

«В конце 2015 года в Иркутской области сложилась непростая ситуация с бюджетным финансированием всех обязательств, — напомнил Сергей Левченко. — Поэтому был подготовлен и утвержден антикризисный план, по которому мы работали весь прошлый год». Благодаря этой работе, бюджет Иркутской области по итогам 2016 года был признан одним из лучших в России и Сибирском федеральном округе. Ведется активная работа по улучшению бизнес-климата региона, в частности, создан проектный офис. В настоящее время идет процедура регистрации в Минюсте России регионального фонда развития промышленности, который уже в нынешнем году предоставит займы на реализацию инвестиционных проектов в промышленности по ставке 5% годовых.

Проведена ревизия инвестпроектов, принят ряд нормативных актов, в том числе по налоговым преференциям для резидентов индустриальных (промышленных) парков, технопарков Иркутской области, а также о деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Конечно, нельзя сказать, что проведенная работа достаточна, незначительное количество новых предприятий на территории опережающего развития в Усолье-Сибирском как раз об этом и говорит, — отметил глава правительства. — Эту работу необходимо продолжать».

Значительная часть поручений касалась лесного комплекса. Например, ведется работа по предотвращению незаконного оборота и заготовки древесины. В 2017 году в регионе начнется реализация пилотного проекта по маркировке древесины, уже разработан план по внедрению в Иркутской области пилотного проекта шифрования (чипирования) круглых лесоматериалов. Для повышения доходной части бюджета правительство Иркутской области ведет работу с лесопользователями по увеличению налоговой отдачи на один кубометр заготовленной древесины.

Кроме того, предложения правительства Иркутской области по развитию газохимических производств направлены в Минэкономразвития России. Документ включает комплекс поэтапных мероприятий, в том числе содержит предложения по проектированию и строительству магистрального газопровода «Ковыкта — Саянск — Иркутск» и созданию и развитию газохимических производств разной степени технологического передела.

Александр Битаров сообщил также о том, что предпринято в сфере жилищного строительства. В частности, утвержден комплекс мер по увеличению объемов строительства на территории Иркутской области жилья экономического класса на 2016 — 2020 годы. Сейчас в регионе реализуются 11 проектов по возведению такого жилья в городах Иркутск, Ангарск, Саянск, Шелехов, Братск, Усть-Кут, поселках Маркова и Мамоны, в рамках которых планируется ввести в эксплуатацию 286,0 тыс. кв. м.

Также в отчете прозвучали данные о выполнении поручений по сельскому хозяйству, туризму, образованию, здравоохранению и другим направлениям.

Напомним, 16 марта губернатор Сергей Левченко представит послание о положении дел в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики в 2017 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле назвали фильм CNN о Путине «одиозным»
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Верховный суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь