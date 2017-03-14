Куйвашев дал поручения по подготовке к паводку

Этот вопрос стал ключевым на заседании правительства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

«Судя по прогнозу синоптиков, нас ожидает непростой период. Поэтому мы должны быть готовы к подтоплению некоторых территорий, к безаварийному пропуску талых вод. А это значит, что необходимо обеспечить самый жесткий контроль состояния всех потенциально опасных объектов. На территории области не должно быть бесхозных плотин, дамб, других гидротехнических сооружений. В постоянном режиме должен вестись мониторинг паводковой ситуации», — заявил губернатор.

Евгений Куйвашев поставил задачу — создать необходимые запасы продовольствия, медикаментов, товаров первой необходимости во всех муниципалитетах, которые могут быть подвержены опасности. Также необходимо предусмотреть резервные варианты транспортного сообщения в случае, если участки автодорог будут временно подтоплены. Дополнительные меры должны быть приняты для обеспечения безопасности жителей.

По данным министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, комплекс мер по подготовке и сопровождению безаварийного пропуска паводковых вод в Свердловской области разработан. В муниципалитетах проведены все необходимые учения и тренировки, созданы запасы материальных ресурсов. В 76 населенных пунктов, с которыми, возможно, будет нарушено автотранспортное сообщение, завозятся продукты и медикаменты. Разработаны маршруты, по которым люди смогут добриться до лечебных учреждений. В 24 населенных пунктах будут созданы 39 лодочных и паромных переправ.

«В систему наблюдения и контроля за паводковой обстановкой включены 118 органов и подразделений на региональном и муниципальном уровнях. Во всех муниципальных образованиях предусмотрены и ведутся работы по очистке подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора. Уточнение планов отселения и эвакуации граждан на случай чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком, завершено», — доложил Кудрявцев.

Врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко сообщил, что группировка сил и средств региональной подсистемы РСЧС составляет в этом году более 12 тыс. человек, 2,8 тыс. единиц техники и 105 плавсредств.

По словам министра природных ресурсов и экологии Андрея Кузнецова, задача сегодня состоит не только в том, чтобы безаварийно пропустить паводковые воды через гидротехнические сооружения, расположенные на территории Свердловской области. Необходимо еще и наполнить водоемы для бесперебойного водоснабжения жителей региона в летний период. Подготовка всех необходимых для этого мероприятий в настоящее время ведется.