CNN показал фильм о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире»

Ключевым моментом фильма стало предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. «Он не настолько глуп, чтобы открыто противостоять Америке и Европе. Однако он знает, как использовать власть косвенно, используя кибератаки и дезинформацию», — отмечает господин Закария.

По мнению авторов фильма, господин Путин пользуется поддержкой россиян, какой не обладал ни один другой мировой лидер, потому, что он сумел «возродить Россию» после того, как сменил на посту президента Бориса Ельцина.

«Чтобы понять Путина, вы должны понять Россию. За последние сто лет страна видела падение монархии, крах демократии, великую депрессию, Вторую мировую войну с десятками миллионов погибших, тоталитарные зверства Сталина, крах коммунизма, распад Советского Союза и годы хаоса и коррупции во время правления Бориса Ельцина. Потом приходит Владимир Путин, который возвращает стабильность и, как считает народ, повышает уровень жизни и вызывает уважение к стране в мире», — сообщил Фарид Закария.