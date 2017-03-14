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12:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

CNN показал фильм о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире»

Телеканал CNN показал документальный фильм американского журналиста Фарида Закарии о президенте России Владимире Путине.

Авторы фильма «Самый могущественный человек в мире» назвали Владимира Путина самым популярным и поддерживаемым мировым лидером.

Они отметили, что власть президента России стоит на трех столпах — «кибермощи», «военной мощи» и «культе личности»

Ключевым моментом фильма стало предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. «Он не настолько глуп, чтобы открыто противостоять Америке и Европе. Однако он знает, как использовать власть косвенно, используя кибератаки и дезинформацию», — отмечает господин Закария.

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По мнению авторов фильма, господин Путин пользуется поддержкой россиян, какой не обладал ни один другой мировой лидер, потому, что он сумел «возродить Россию» после того, как сменил на посту президента Бориса Ельцина.

«Чтобы понять Путина, вы должны понять Россию. За последние сто лет страна видела падение монархии, крах демократии, великую депрессию, Вторую мировую войну с десятками миллионов погибших, тоталитарные зверства Сталина, крах коммунизма, распад Советского Союза и годы хаоса и коррупции во время правления Бориса Ельцина. Потом приходит Владимир Путин, который возвращает стабильность и, как считает народ, повышает уровень жизни и вызывает уважение к стране в мире», — сообщил Фарид Закария.

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал фильм. По его словам, в Кремле ожидали, что лента будет сделана «в русле дальнейшей демонизации нашей страны». Однако пресс-секретарь отметил, что авторы фильма дали возможность российской стороне поучаствовать в нем и изложить свою позицию по темам, затронутым в ленте.

Комментарии
12
Сергей Саморуков
Добавлю к своему посту , что впервые с царских времён Китай обогнал Россию по уровню зарплат населения . Спасибо Путину .
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Союз Лото
"Работой" CNN весь мир полюбовался во время выборов в пиндосии. Что к этому добавить? Жаль что некогда условно независимые издания типа CNN и BBC превратились в жёлтые горчичники .....
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Onix
Мы тут все любим АБ, тем более если учесть, что АБ женщина...)))
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