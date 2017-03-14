Еврокомиссия: Молдове нужно приложить больше усилий

По словам зампредседателя ЕК, верховного представителя по внешнеполитическим вопросам и политике безопасности Федерики Могерини (Federica Mogherini), «обязательства РМ касаются борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебной системы, деполитизации общественных институтов и расследования “кражи века” из банков Молдовы».
«В этих областях достигнут некоторый прогресс, но необходимо предпринять дополнительные усилия», — считает она.
Комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан (Johannes Hahn) считает, что «первые результаты реализации Соглашения уже заметны, однако конечный результат еще впереди».
«За время действия Соглашения об ассоциации Евросоюз укрепил свои позиции в качестве основного торгового партнера Молдовы, и его усилия направлены на поддержку занятости и улучшение условий жизни в стране», — сказал еврокомиссар.
В отчете проанализированы действия РМ по реализации программ с 2014 г. В нем говорится, что меньше всего успехи властей заметны в области прав человека и основных свобод, что является следствием недостатков в судебной системе.
«Для стабилизации экономики, после массовых хищений в банковской системе, предприняты необходимые меры, однако бизнес все еще страдает от коррупции и отсутствия последовательной политики», говорится в документе.
Соглашение позитивно повлияло на торговлю между ЕС и РМ, поскольку 63% экспорта республики уже приходится на ЕС, а доля импорта составляет 50%. С 2014 г. реализовано несколько значимых проектов — в области водоснабжения, улучшения общественного транспорта Кишинева и Бельцах, установки в госучреждениях котлов на биомассе.