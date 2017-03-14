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12:22 (мск), источник: Noi.md

Еврокомиссия: Молдове нужно приложить больше усилий

Молдова внедрила ряд реформ, однако должна приложить большие усилия для выполнения всех обязательств, принятых при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Как передает «ИНФОТАГ», об этом говорится в Отчете о реализации Соглашения, обнародованном в понедельник Европейской комиссией и Европейской службой внешних действий.

Источник: Noi.md

По словам зампредседателя ЕК, верховного представителя по внешнеполитическим вопросам и политике безопасности Федерики Могерини (Federica Mogherini), «обязательства РМ касаются борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебной системы, деполитизации общественных институтов и расследования “кражи века” из банков Молдовы».

«В этих областях достигнут некоторый прогресс, но необходимо предпринять дополнительные усилия», — считает она.

Комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан (Johannes Hahn) считает, что «первые результаты реализации Соглашения уже заметны, однако конечный результат еще впереди».

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«За время действия Соглашения об ассоциации Евросоюз укрепил свои позиции в качестве основного торгового партнера Молдовы, и его усилия направлены на поддержку занятости и улучшение условий жизни в стране», — сказал еврокомиссар.

В отчете проанализированы действия РМ по реализации программ с 2014 г. В нем говорится, что меньше всего успехи властей заметны в области прав человека и основных свобод, что является следствием недостатков в судебной системе.

«Для стабилизации экономики, после массовых хищений в банковской системе, предприняты необходимые меры, однако бизнес все еще страдает от коррупции и отсутствия последовательной политики», говорится в документе.

Соглашение позитивно повлияло на торговлю между ЕС и РМ, поскольку 63% экспорта республики уже приходится на ЕС, а доля импорта составляет 50%. С 2014 г. реализовано несколько значимых проектов — в области водоснабжения, улучшения общественного транспорта Кишинева и Бельцах, установки в госучреждениях котлов на биомассе.

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