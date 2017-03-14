Еврокомиссия: Молдове нужно приложить больше усилий

По словам зампредседателя ЕК, верховного представителя по внешнеполитическим вопросам и политике безопасности Федерики Могерини (Federica Mogherini), «обязательства РМ касаются борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебной системы, деполитизации общественных институтов и расследования “кражи века” из банков Молдовы».

«В этих областях достигнут некоторый прогресс, но необходимо предпринять дополнительные усилия», — считает она.

Комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан (Johannes Hahn) считает, что «первые результаты реализации Соглашения уже заметны, однако конечный результат еще впереди».