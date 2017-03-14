Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
Россияне предпочли ипотеку аренде
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
12:22 (мск), источник: Nakanune.ru

На пост главы Златоуста претендует начальник управления транспорта Челябинска

На пост главы Златоуста претендуют начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов и шоумен Марат Магафуров.

Как уже сообщало Накануне.RU, 20 мая истекает срок полномочий градоначальника Вячеслава Жилина, в связи с этим в феврале депутаты объявили конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Заявки от претендентов принимаются до 16 марта.

В настоящий момент документы для участия в конкурсе подали Марат Магафуров и Роман Болотов, до апреля 2016 года занимавший пост первого заместителя главы Златоуста. Действующий руководитель Вячеслав Жилин документы все еще не подал.

Предварительное заседание комиссии планируется провести 3 мая, 12 мая — конкурс-испытание по отбору кандидатов. Выборы главы Златоуста должны пройти на заседании Собрания депутатов округа 18 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Бандеровцы! Фашисты! Майданутые!" Жители Харьковской области прогнали блокировщиков железной дороги
Телеканал CNN показал фильм о Владимире Путине
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Путин наградил Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины
Верховный суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ожидает крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Автомобили с рекордными пробегами (видео) Все водители соревнуются друг с другом пробегами машин. 50, 100 или 200 тысяч? Не смешите нас! В мире есть настоящие рекордсмены
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь