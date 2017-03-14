На пост главы Златоуста претендует начальник управления транспорта Челябинска

Как уже сообщало Накануне.RU, 20 мая истекает срок полномочий градоначальника Вячеслава Жилина, в связи с этим в феврале депутаты объявили конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Заявки от претендентов принимаются до 16 марта.

В настоящий момент документы для участия в конкурсе подали Марат Магафуров и Роман Болотов, до апреля 2016 года занимавший пост первого заместителя главы Златоуста. Действующий руководитель Вячеслав Жилин документы все еще не подал.