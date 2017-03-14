На пост главы Златоуста претендует начальник управления транспорта Челябинска
На пост главы Златоуста претендуют начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов и шоумен Марат Магафуров.
На пост главы Златоуста претендуют начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов и шоумен Марат Магафуров.
Как уже сообщало Накануне.RU, 20 мая истекает срок полномочий градоначальника Вячеслава Жилина, в связи с этим в феврале депутаты объявили конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Заявки от претендентов принимаются до 16 марта.
В настоящий момент документы для участия в конкурсе подали Марат Магафуров и Роман Болотов, до апреля 2016 года занимавший пост первого заместителя главы Златоуста. Действующий руководитель Вячеслав Жилин документы все еще не подал.
Предварительное заседание комиссии планируется провести 3 мая, 12 мая —