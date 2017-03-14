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13:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Развитием набережной Кубани и Карасунов займется рабочая группа

В Краснодаре на аппаратном совещании Евгений Первышов поручил создать специальную рабочую группу, которая займется вопросами развития набережной Кубани и Карасунов.

Источник: ГТРК «Кубань»

Как отметил глава города, необходимо уделить особое внимание этим территориям, которые пока далеки от идеала. В перспективе они должны стать местами комфортного массового досуга и отдыха горожан. Одна из первостепенных задач, которыми предстоит заниматься рабочей группе, это разобраться с принадлежностью земельных участков, попадающих в их границы.

Глава Краснодара также отметил, что речь идет о создании единой набережной на всем протяжении реки Кубани — от Юбилейного микрорайона до парка имени 30-летия Победы и единой зеленой зоны вдоль каскада Карасунских прудов в Комсомольском и Пашковском микрорайонах краевого центра.

Поручение сформировать состав рабочей группы Евгений Первышов дал руководителям департамента муниципальной собственности и городских земель и департамента архитектуры и градостроительства. Среди первостепенных задач рабочей группы — полный перечень земельных участков в границах указанных рекреационных зон.

Еще одну задачу глава Краснодара поставил по выявлению и определению дальнейшей судьбы брошенных строительных объектов в центральной части и парках города. Предстоит решить, как быть с ними дальше.

Среди таких объектов глава Краснодара выделил «замок» в парке имени 30-летия Победы и объекты по улице Ставропольской. В дальнейшем собственников пригласят в администрацию города для принятия решения по каждому такому проблемному объекту.

Не обошли стороной на совещании и ход санитарного двухмесячника, который стартовал 1 марта. По словам заместителя главы Краснодара Евгения Зименко, расчистка и благоустройство территорий после зимы ведется в соответствии со списками адресов и определенным по ним работам. Кроме того, идет подготовка к общегородскому и всекубанскому субботникам.

На период проведения двухмесячных мероприятий по наведению порядка в городе возобновят санитарные пятницы с привлечением коллективов учреждений, предприятий и организаций краевого центра.

Им предстоит охватить достаточно широкий фронт работ — от расчистки аллей городских парков и скверов, берегов Кубани от веток и мусора до побелки деревьев, высадки новых зеленых насаждений, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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