Ильенко: Силовой разгон блокады может иметь катастрофические последствия

Разгон блокады на Донбассе может иметь негативные последствия. Как заявил нардеп Андрей Ильенко в эфире телеканала «112 Украина», «то, что вчера произошло, это абсолютно недопустимо. Силовой разгон блокады может иметь просто ужасные, катастрофические последствия для Украины … Наших пятеро “свободовцев” среди тех, кто вчера был задержан. Они были задержаны, избиты».

«ВР немедленно должна рассмотреть наш законопроект, который мы подали еще в июне 2015 года, о запрете торговли с временно оккупированными территориями», — сказал Ильенко.

Напомним, что так называемая торговая блокада продолжается на железнодорожных путях и некоторых дорогах Донбасса с 26 января. Вчера силовики разогнали участников редута в Кривом Торце, были задержаны 43 человека. После этого в центре Киева состоялся митинг в поддержку блокадников. Также их сторонники заняли помещения ОГА в Луцке. В МВД заявили, что все задержанные были отпущены на свободу. Также сообщалось, что на редуте было незарегистрированное оружие.