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12:14 (мск), источник: Sputnik.by

МВД через месяц передаст материалы по Россельхознадзору в СК

Сейчас ведомство продолжает проверку, она находится в активной фазе, правовую оценку собранным доказательствам даст Следственный комитет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. МВД Беларуси продолжает проверку в отношении чиновников Россельхознадзора и рассчитывает примерно через месяц передать собранные материалы в Следственный комитет (СК), заявил начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики Эдуард Никитин.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. Через несколько дней МВД Беларуси сообщило о том, что начало ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. В связи с этим в пресс-службе Кремля выразили недоумение, а в Россельхознадзоре заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси. В то же время российское надзорное ведомство решило временно воздержаться от командировок своих экспертов в Беларусь.

«Проверка находится в активной фазе. Предъявление претензий должно иметь серьезные доказательства, по ним мы сейчас серьезно работаем», — сказал Никитин во вторник на пресс-конференции в Минске.

Представитель МВД подчеркнул, что «важно установить, был ли причинен ущерб, конкретный размер, и чьими действиями был причинен ущерб».

«Работа ведется, проверки идут. Я думаю еще месяц, после чего материалы будут переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки», — добавил Никитин.

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