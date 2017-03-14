О чем говорили Додон и Карасин
Во вторник президент Молдовы Игорь Додон встретился с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.
Во вторник президент Молдовы Игорь Додон встретился с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.
КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе дискуссии с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, находящимся с официальным визитом в Кишиневе, обсудил развитие
«Обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе моей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным 17 января, в частности, развитие
Также глава государства выразил сожаление по поводу последствий заявления руководства Молдовы в адрес Российской Федерации.
«Надеюсь на то, что это не повлияет на общую динамику развития
В ходе дискуссии обсуждалась повестка предстоящего рабочего визита в Россию президента Молдовы.
«Предложил провести
Кроме того, по словам главы государства, стороны обсудили положительную динамику в решении тех проблем, с которым сталкиваются жители обоих берегов Днестра, а также вопросы приднестровского урегулирования.
«Констатировали положительную динамику. Надеюсь, до конца марта состоится очередная встреча с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским», — написал Додон.
В ходе своего визита в Молдову Карасин уже встретился с замминистра иностранных дел республики Лилианом Дарием и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.