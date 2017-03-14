О чем говорили Додон и Карасин

«Обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе моей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным 17 января, в частности, развитие молдо-российских торговых отношений, возвращение на российский рынок ведущих молдавских компаний. Отдельно поблагодарил руководство России за миграционную амнистию определенных категорий молдавских граждан», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе дискуссии с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, находящимся с официальным визитом в Кишиневе, обсудил развитие молдо-российских торговых отношений.

Также глава государства выразил сожаление по поводу последствий заявления руководства Молдовы в адрес Российской Федерации.

«Надеюсь на то, что это не повлияет на общую динамику развития молдо-российских отношений», — подчеркнул Додон.

В ходе дискуссии обсуждалась повестка предстоящего рабочего визита в Россию президента Молдовы.

«Предложил провести молдавско-российские консультации в отношении выстраивания стратегического партнерства. Обменялись мнениями о возможности реализовать такое партнерство в рамках существующего Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова или необходимости начать консультации по разработке нового Договора о стратегическом партнерстве между нашими странами», — написал Додон.

Кроме того, по словам главы государства, стороны обсудили положительную динамику в решении тех проблем, с которым сталкиваются жители обоих берегов Днестра, а также вопросы приднестровского урегулирования.

«Констатировали положительную динамику. Надеюсь, до конца марта состоится очередная встреча с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским», — написал Додон.

В ходе своего визита в Молдову Карасин уже встретился с замминистра иностранных дел республики Лилианом Дарием и лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.