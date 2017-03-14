Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
5 фантастических технологий продления жизни
Россияне предпочли ипотеку аренде
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
14:27 (мск), источник: ТАСС

В Омске сданы три новые казармы учебного центра ВДВ

Еще шесть будут готовы до конца 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Три из девяти новых казарм 242-го учебного центра ВДВ в Омске уже сданы в эксплуатацию, остальные сдадут в этом году, сообщил журналистам заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.

«На сегодняшний день сданы в эксплуатацию три казармы нашего учебного центра в Омске, еще шесть будут сданы в текущем году, их строительство идет полным ходом», — сказал он.

Ранее о планах сдать в эксплуатацию новые казармы в Омске до конца 2017 года сообщал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, ранее командовавший ВДВ России.

Обрушение казармы в 242-м учебном центре произошло 12 июля 2015 года, в результате погибли 24 военнослужащих. К трагедии, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, привела некачественно выполненная кладка стен при строительстве в 1975 году, причем ошибки при проведенном в 2013 году ремонте усугубили ситуацию.

Тимергазин рассказал, что в последние годы в интересах ВДВ было заключено более 70 госконтрактов на строительство, реконструкцию и ремонт около 700 зданий и сооружений, к настоящему моменту строительно-монтажные работы завершены примерно на 350 объектах из этого числа.

Самыми значимыми из принятых в эксплуатацию объектов Тимергазин назвал комплексный парк на полигоне Раевский под Новороссийском, включающий в себя 58 зданий и сооружений, а также аэродинамическая труба, глубоководный бассейн и ледовый дворец Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. «На 2017 год запланирован ввод в эксплуатацию еще 170 зданий и сооружений», — добавил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин потребовал пресекать "разбазаривание или прямое расхищение" бюджетных средств
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Орешкин счел рубль слишком крепким
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь