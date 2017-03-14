В Омске сданы три новые казармы учебного центра ВДВ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Три из девяти новых казарм 242-го учебного центра ВДВ в Омске уже сданы в эксплуатацию, остальные сдадут в этом году, сообщил журналистам заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.

«На сегодняшний день сданы в эксплуатацию три казармы нашего учебного центра в Омске, еще шесть будут сданы в текущем году, их строительство идет полным ходом», — сказал он.

Ранее о планах сдать в эксплуатацию новые казармы в Омске до конца 2017 года сообщал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, ранее командовавший ВДВ России.

Обрушение казармы в 242-м учебном центре произошло 12 июля 2015 года, в результате погибли 24 военнослужащих. К трагедии, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, привела некачественно выполненная кладка стен при строительстве в 1975 году, причем ошибки при проведенном в 2013 году ремонте усугубили ситуацию.

Тимергазин рассказал, что в последние годы в интересах ВДВ было заключено более 70 госконтрактов на строительство, реконструкцию и ремонт около 700 зданий и сооружений, к настоящему моменту строительно-монтажные работы завершены примерно на 350 объектах из этого числа.