На пост главы Александровского района претендуют восемь кандидатов
Заявки на участие в повторном конкурсе по выборам главы Александровского района подали восемь человек.
Заявки на участие в повторном конкурсе по выборам главы Александровского района подали восемь человек.
Об этом «Ъ» сообщил
В числе подавших заявки предприниматель Александр Архипов и его супруга Татьяна Мухаметшина,
Первый конкурс, состоявшийся в конце 2016 года был признан несостоявшимся. Из трех претендентов — и.о. главы, первого замглавы района Светланы Богатыревой, замглавы района по общественной безопасности Бориса Тарасова и сотрудника отдела экономического развития районной администрации Ильи Караксина — конкурсная комиссия смогла отобрать только одного — господина Тарасова — для представления депутатам.
Прежний глава Александровского района Александр Шицин принимал участие в выборах депутатов заксобрания, входил в тройку партсписка «Единой России» по своей территории. Возглавлял тройку председатель профкома «Сильвинита» Александр Шалаев. По итогам выборов он отказался от мандата, который был передан следующему за ним Александру Шицину.