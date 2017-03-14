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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

На пост главы Александровского района претендуют восемь кандидатов

Заявки на участие в повторном конкурсе по выборам главы Александровского района подали восемь человек.

Об этом «Ъ» сообщил экс-глава района, депутат заксобрания Александр Шицин.

В числе подавших заявки предприниматель Александр Архипов и его супруга Татьяна Мухаметшина, экс-депутат заксобрания Владимир Мальцев, глава администрации Яйвинского сельского поселения Владимир Белоборжевский, начальник железнодорожной станции пос. Углеуральский Александр Круглов, бывший сотрудник районной администрации Сергей Пономарев, замглавы района по развитию инфраструктуры Татьяна Щербинина и и.о. главы района Светлана Богатырева. Сам конкурс состоится 24 марта.

Первый конкурс, состоявшийся в конце 2016 года был признан несостоявшимся. Из трех претендентов — и.о. главы, первого замглавы района Светланы Богатыревой, замглавы района по общественной безопасности Бориса Тарасова и сотрудника отдела экономического развития районной администрации Ильи Караксина — конкурсная комиссия смогла отобрать только одного — господина Тарасова — для представления депутатам.

Прежний глава Александровского района Александр Шицин принимал участие в выборах депутатов заксобрания, входил в тройку партсписка «Единой России» по своей территории. Возглавлял тройку председатель профкома «Сильвинита» Александр Шалаев. По итогам выборов он отказался от мандата, который был передан следующему за ним Александру Шицину.

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