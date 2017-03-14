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12:44 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Горадминистрация объявила еще семь аукционов на право развития территорий в Нижегородском районе

Администрация Нижнего Новгорода объявила еще семь аукционов на право развития территорий в Нижегородском районе. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте горадминистрации.

Согласно размещенной информации, 14 апреля пройдут четыре аукциона на право заключения договоров о развитии застроенной территории (РЗТ): в границах улиц Одесской, Дальней, Максима Горького, Барминской (начальная цена — 90,1 млн рублей, сумма задатка — 29,7 млн рублей); ул. Малой Ямской, Большие Овраги, Шевченко (68,1 млн рублей и 22,4 млн рублей); ул. Гоголя, Нижегородской (55,6 млн рублей и 18,3 млн рублей); ул. Малой Ямской, Шевченко, 3-ей Ямской, Максима Горького (95,6 и 31,5 млн рублей).

21 апреля состоятся еще четыре аукциона (вместе с объявленными ранее торгами на право заключения договоров о РЗТ в границах улиц Белинской, Невзоровых и Тверской): на РЗТ в границах площади Сенной, улиц Большой Печерской, Сеченова, Тургенева (начальная цена — 165,9 млн рублей и сумма задатка — 54,7 млн рублей); ул. Короленко, Славянской (43,5 и 14,3 млн рублей); ул. Сеченова, Большой Печерской (80,5 млн и 26,5 млн рублей).

Напомним, что 31 марта 2017 года пройдут три аукциона на право заключения договоров о РЗТ в границах ул. Маслякова и Ильинской; ул. Соревнования и Чернышевского; ул. Ярославской.

Эти аукционы на развитие застроенных территорий в областном центре — первые после возвращения администрации Нижнего Новгорода полномочий по проведению соответствующих аукционов. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне правительства Нижегородской области.

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