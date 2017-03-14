Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Канадой

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Канадой в ходе заседания во вторник.

Данное решение поддержали 272 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон о ратификации соглашения еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Документ вступает в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон уведомления о завершении выполнения необходимых процедур.

Переговоры по созданию ЗСТ между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено странами в июле 2016 года. Проект соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества между двумя странами. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок.

В рамках соглашения Канада откроет украинским экспортерам свободный доступ к 98% своего рынка товаров. В перспективе это даст возможность бизнесу диверсифицировать торговые потоки, что придаст импульс модернизации украинских предприятий для производства товаров с высокой добавленной стоимостью для экспорта в Канаду.