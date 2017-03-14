Назарбаев: Мы создадим специальный рейтинг областей

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в совещании с активом Карагандинской области по вопросам социально-экономического развития региона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. На совещании Глава государства представил нового акима региона Ерлана Кошанова, кандидатура которого была согласована депутатами областного маслихата. Выступая перед собравшимися, Нурсултан Назарбаев отметил экономические и социальные показатели развития страны в целом и Карагандинской области в частности.

«С момента обретения независимости экономика региона выросла в 23 раза, в эксплуатацию введено 72 объекта индустриализации. За последние пять лет в область вложено 1,7 трлн. тенге инвестиций. Снята проблема аварийных школ, решается вопрос с трехсменным обучением. В рамках Дорожной карты более 4000 человек были трудоустроены», — сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев уделил особое внимание процессу политических реформ в стране, подчеркнув важность аспектов сохранения президентской вертикали и повышения ответственности всех ветвей государственной власти. Также Президент Казахстана призвал жителей области активно принимать участие в экономической модернизации страны, отметив необходимость решения ряда актуальных задач.