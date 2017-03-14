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12:53 (мск), источник: Секрет Фирмы

Верховный суд ЕС разрешил работодателям запрещать хиджабы на рабочем месте

Европейский суд в Люксембурге признал законным запрет работодателей на ношение сотрудниками хиджабов на рабочем месте. Об этом пишет BBC.

Источник: Reuters

Такое решение суд принял после иска двух жительниц Франции и Бельгии, которые были уволены за свой отказ не носить хиджабы на работе. Мусульманка из Бельгии работала в охранной компании G4S Secure Solutions, в которой запрещается ношение любой религиозной или политической символики. Мусульманка из Франции работала в одной IT-компании, и лишилась работы после жалобы её клиента.

Летом 2016 года во Франции был запрещен специальный пляжный костюм для мусульманок — буркини. Запрет на его ношение был принят вскоре после теракта в Ницце.

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