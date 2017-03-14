Верховный суд ЕС разрешил работодателям запрещать хиджабы на рабочем месте
Европейский суд в Люксембурге признал законным запрет работодателей на ношение сотрудниками хиджабов на рабочем месте. Об этом пишет BBC.
Европейский суд в Люксембурге признал законным запрет работодателей на ношение сотрудниками хиджабов на рабочем месте. Об этом пишет BBC.
Такое решение суд принял после иска двух жительниц Франции и Бельгии, которые были уволены за свой отказ не носить хиджабы на работе. Мусульманка из Бельгии работала в охранной компании G4S Secure Solutions, в которой запрещается ношение любой религиозной или политической символики. Мусульманка из Франции работала в одной
Летом 2016 года во Франции был запрещен специальный пляжный костюм для мусульманок — буркини. Запрет на его ношение был принят вскоре после теракта в Ницце.