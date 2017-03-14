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12:46 (мск), источник: РИА Крым

Патрушев назвал недостаточным самообеспечение Крыма рядом продуктов питания

АСТРАХАНЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). Крым недостаточно обеспечивается некоторыми собственными продуктами питания, это вызывает тревогу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"
Продовольственная безопасность — одна из составляющих национальной безопасности РФ.

Выступая во вторник на выездном совещании в Южном федеральном округе, Патрушев отметил, что агропромышленный комплекс юга России вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, доля округа в общем объеме отечественной сельхозпродукции составляет более 18%.

Вместе с тем уровень самообеспеченности населения округа продуктами питания остается неравномерным, сказал Патрушев. «Тревожит недостаточная самообеспеченность по ряду продуктов питания в республиках Адыгея, Калмыкия, Крым и городе Севастополе», — сказал Патрушев.

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