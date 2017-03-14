Патрушев назвал недостаточным самообеспечение Крыма рядом продуктов питания

Выступая во вторник на выездном совещании в Южном федеральном округе, Патрушев отметил, что агропромышленный комплекс юга России вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, доля округа в общем объеме отечественной сельхозпродукции составляет более 18%.

Вместе с тем уровень самообеспеченности населения округа продуктами питания остается неравномерным, сказал Патрушев. «Тревожит недостаточная самообеспеченность по ряду продуктов питания в республиках Адыгея, Калмыкия, Крым и городе Севастополе», — сказал Патрушев.