Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев проведет прием граждан 10 апреля
Как сообщает управление по работе со СМИ регионального парламента, Евгений Лебедев будет проводить прием граждан с 14:00 в приемной граждан Заксобрания.
Как сообщает управление по работе со СМИ регионального парламента, Евгений Лебедев будет проводить прием граждан с 14:00 в приемной граждан Заксобрания.
Согласно информации, желающие прийти на прием должны предварительно подать письменное заявление и необходимые документы.
Запись на прием проводится ежедневно до 6 апреля с 9:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) на основании письменного заявления гражданина по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, кабинет 31.