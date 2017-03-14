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12:47 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ заявило об отсутствии в Египте российских спецназовцев

Сообщения СМИ об отправке таких подразделений к границе с Ливией в ведомстве назвали «вбросами» и «видениями».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Россия не направляла в Египет своих спецназовцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиде-Баррани (Египет — ИФ) нет», — сказал генерал-майор журналистам во вторник.

Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters, ссылающегося на анонимные источники в разведслужбах США, о якобы размещении подразделения «российского спецназа» в Египте.

По словам Конашенкова, «подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год»
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«Особенно часто такие “видения” посещают анонимов на Украине и в Прибалтике», — отметил генерал.

По его оценке, совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые в западных СМИ слова «источника», что «разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения «контрактников» и «агентов в штатском».

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