Минобороны РФ заявило об отсутствии в Египте российских спецназовцев

Источник: РИА "Новости"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Россия не направляла в Египет своих спецназовцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Никаких российских подразделений специального назначения в Сиде-Баррани (Египет — ИФ) нет», — сказал генерал-майор журналистам во вторник. Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters, ссылающегося на анонимные источники в разведслужбах США, о якобы размещении подразделения «российского спецназа» в Египте.

По словам Конашенкова, «подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год»

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