Минобороны РФ заявило об отсутствии в Египте российских спецназовцев
Сообщения СМИ об отправке таких подразделений к границе с Ливией в ведомстве назвали «вбросами» и «видениями».
Сообщения СМИ об отправке таких подразделений к границе с Ливией в ведомстве назвали «вбросами» и «видениями».
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Россия не направляла в Египет своих спецназовцев, заявил официальный представитель Минобороны России
«Никаких российских подразделений специального назначения в
Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters, ссылающегося на анонимные источники в разведслужбах США, о якобы размещении подразделения «российского спецназа» в Египте.
«Особенно часто такие “видения” посещают анонимов на Украине и в Прибалтике», — отметил генерал.
По его оценке, совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые в западных СМИ слова «источника», что «разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена