Сменился аким Мангистауской области
Ералы Тугжанова представил
Ералы Тугжанова представил
Назначен новый аким Мангистауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Им стал Ералы Тугжанов.
Ранее акимом Мангистауской области был Алик Айдарбаев. Он занимал эту должность с 18 января 2013 года. До назначения Ералы Тугжанов работал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в
С 1991 по 1998 годы работал преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета имени Букетова. В разные годы работал заместителем акима Карагандинской области, с 2006 по 2008 — председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан. В феврале 2008 года распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя — заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК. Награжден орденом «Достык» 2 степени и медалью «Ерен еңбегі үшін».
Сегодня, 14 марта, также был назначен новый аким Карагандинской области. Им стал Ерлан Кошанов. Он сменил Нурмухамбета Абдибекова, который возглавил Счетный комитет.