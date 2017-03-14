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13:12 (мск), источник: Tengrinews

Сменился аким Мангистауской области

Ералы Тугжанова представил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Источник: Tengrinews

Назначен новый аким Мангистауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Им стал Ералы Тугжанов.

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Ранее акимом Мангистауской области был Алик Айдарбаев. Он занимал эту должность с 18 января 2013 года. До назначения Ералы Тугжанов работал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «Правоведение». Также получил диплом юриста в Институте государства и права Академии наук РК.

С 1991 по 1998 годы работал преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета имени Букетова. В разные годы работал заместителем акима Карагандинской области, с 2006 по 2008 — председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан. В феврале 2008 года распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя — заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК. Награжден орденом «Достык» 2 степени и медалью «Ерен еңбегі үшін».

Сегодня, 14 марта, также был назначен новый аким Карагандинской области. Им стал Ерлан Кошанов. Он сменил Нурмухамбета Абдибекова, который возглавил Счетный комитет.

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