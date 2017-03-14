Александр Григоренко отозвал законопроект об отмене губернаторских выборов

«Документ был внесён в совершенно иной ситуации, когда казалось, что политический и экономический застой в регионе — это перспектива ближайшей пятилетки. Многие тогда пришли к выводу, что инициатива должна была привлечь внимание федерального центра к ситуации в регионе. Отчасти это правда. Но только отчасти. Главное в другом: политический климат в крае серьёзно меняется», — прокомментировал своё решение Григоренко.

Напомним, 2 февраля, Александр Григоренко внёс на рассмотрение в краевой парламент законопроект об отмене губернаторских выборов в Пермском крае и назначении главы региона по инициативе президента. Он руководствовался тем, что «выборы губернатора при наличии муниципального фильтра в условиях тотального административного давления на местах — это нечестная игра в одни ворота» и отмечал, что инициатива была личной, однако она полностью соответствует принципам ЛДПР.