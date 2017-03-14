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13:29 (мск), источник: NewsKo

Александр Григоренко отозвал законопроект об отмене губернаторских выборов

Депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко отозвал свой законопроект об отмене выборов губернатора Пермского края. Такое решение приняли во фракции ЛДПР. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«Документ был внесён в совершенно иной ситуации, когда казалось, что политический и экономический застой в регионе — это перспектива ближайшей пятилетки. Многие тогда пришли к выводу, что инициатива должна была привлечь внимание федерального центра к ситуации в регионе. Отчасти это правда. Но только отчасти. Главное в другом: политический климат в крае серьёзно меняется», — прокомментировал своё решение Григоренко.

Напомним, 2 февраля, Александр Григоренко внёс на рассмотрение в краевой парламент законопроект об отмене губернаторских выборов в Пермском крае и назначении главы региона по инициативе президента. Он руководствовался тем, что «выборы губернатора при наличии муниципального фильтра в условиях тотального административного давления на местах — это нечестная игра в одни ворота» и отмечал, что инициатива была личной, однако она полностью соответствует принципам ЛДПР.

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