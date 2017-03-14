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16:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук о незаконных торговых точках Калининграда: Это просто беспредел

Главу города Александра Ярошука возмутило большое количество незаконно построенных торговых объектов на территории Калининграда. Об этом мэр заявил после оперативного совещания в горадминистрации во вторник, 14 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Кроме как беспределом я не могу это назвать никак. Никаких документов у них нет, а они на месте палатки строят двухэтажный павильон. Мы обращаемся в контролирующие органы, но остановить стройку не удаётся, — посетовал Ярошук.

По его словам, возведение таких объектов занимает два-три месяца, поэтому остановить работы часто просто не успевают. Затем в судах предприниматели получают право собственности.

«В судах нас спрашивают, чем вам навредили предприниматели. Но это же незаконно. Мы по каждому объекту пойдём до конца. Буду просить провести совещание в правительстве. Мы найдём механизм, чтобы избежать этого в дальнейшем», — сказал мэр.

Он затруднился назвать приблизительное количество самовольных построек, оценив их число приблизительно в несколько сотен. Законные основания на строительство получает лишь небольшой процент предпринимателей.

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