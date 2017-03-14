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13:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тетерук пришел в Раду в форме полковника полиции

Один из журналистов опубликовал на своей странице в Facebook фото Андрея Тетерука в форме полковника полиции. Пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук во вторник пришел на пленарное заседание парламента в форме полковника Национальной полиции, сообщил журналист Василий Крутчак.

Журналист также опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее фото, под котором пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа. Андрей Тетерук в форме полковника полиции.

Вместе с тем в одном из комментариев отмечается, что народные избранники в честь Дня украинского добровольца приняли решение «прийти в форме у кого какая по уставу есть».

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