Тетерук пришел в Раду в форме полковника полиции
Один из журналистов опубликовал на своей странице в Facebook фото Андрея Тетерука в форме полковника полиции. Пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа.
Один из журналистов опубликовал на своей странице в Facebook фото Андрея Тетерука в форме полковника полиции. Пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа.
КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук во вторник пришел на пленарное заседание парламента в форме полковника Национальной полиции, сообщил журналист Василий Крутчак.
Журналист также опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее фото, под котором пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа. Андрей Тетерук в форме полковника полиции.
Вместе с тем в одном из комментариев отмечается, что народные избранники в честь Дня украинского добровольца приняли решение «прийти в форме у кого какая по уставу есть».