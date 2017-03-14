Тетерук пришел в Раду в форме полковника полиции

«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной

14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля