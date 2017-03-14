Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
10Фестиваль весны в Индии
14:17 (мск), источник: Известия.Ру

В Кремле назвали фильм CNN о Путине очередным одиозным материалом

Сам Владимир Путин еще не успел ознакомиться с картиной.

Источник: РИА "Новости"

Фильм CNN о президенте России Владимире Путине не удивил представителей Кремля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, картина выдержана в истеричном, эмоциональном русле и основывается на мнениях, которые зачастую являются вымыслом.

Читайте также
CNN показал фильм о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире»

«Всё было так, как и прогнозировалось: это очередной материал, который находится в русле истеричного, эмоционального фона, который основывается на мнениях, не имеющих под собой ничего существенного, мнениях, которые чаще всего являются абсолютным вымыслом. Достаточно одиозный материал, но из серии того, что уже было, ничего нового там нет», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что сам президент еще не посмотрел фильм, так как выход картины состоялся сегодня ночью. Составленное мнение было основано на выжимках из СМИ, которые прочитали в Кремле. Представитель президента также отметил, что в определенном объеме позиция российских властей присутствует в данном фильме.

Ранее сообщалось, что картина Фарида Закарии ссылается на мнение американских спецслужб и утверждает, что президент России Владимир Путин распорядился осуществить попытки вмешательства в выборы. Также фильм приводит бездоказательные домыслы о том, что Москва владеет компроматом на нынешнего американского президента Дональда Трампа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жильцов сносимых домов переселят в квартиры на вторичном рынке
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Верховный суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь