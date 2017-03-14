В Кремле назвали фильм CNN о Путине очередным одиозным материалом

Фильм CNN о президенте России Владимире Путине не удивил представителей Кремля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, картина выдержана в истеричном, эмоциональном русле и основывается на мнениях, которые зачастую являются вымыслом.

«Всё было так, как и прогнозировалось: это очередной материал, который находится в русле истеричного, эмоционального фона, который основывается на мнениях, не имеющих под собой ничего существенного, мнениях, которые чаще всего являются абсолютным вымыслом. Достаточно одиозный материал, но из серии того, что уже было, ничего нового там нет», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что сам президент еще не посмотрел фильм, так как выход картины состоялся сегодня ночью. Составленное мнение было основано на выжимках из СМИ, которые прочитали в Кремле. Представитель президента также отметил, что в определенном объеме позиция российских властей присутствует в данном фильме.

Ранее сообщалось, что картина Фарида Закарии ссылается на мнение американских спецслужб и утверждает, что президент России Владимир Путин распорядился осуществить попытки вмешательства в выборы. Также фильм приводит бездоказательные домыслы о том, что Москва владеет компроматом на нынешнего американского президента Дональда Трампа.