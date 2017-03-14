Алиханов: Стадион ЧМ-2018 в Калининграде сложно будет «раскрутить»

«Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять эти объектами на своей территории. Скорее всего, позиция их будет особо жесткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах», — сказал он.

На вопрос, значит ли это, что региону стадион не нужен, глава региона ответил: «Нет, он, конечно, нужен, но с учетом того, что у нас население в миллион человек, “раскручивать” такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры — например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьезные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики».

Алиханов также подтвердил информагетнству, что на стадионе в дальнейшем будет выступать местная «Балтика».