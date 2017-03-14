Акимом Северо-Казахстанской области назначен Кумар Аксакалов
Ранее он был заместителем руководителя администрации президента.
Ранее он был заместителем руководителя администрации президента.
Акимом
Кумар Аксакалов родился 24 августа 1965 года в селе Ленинское (ныне Узунколь) Костанайской области.
Женат, есть четверо детей. Владеет казахским и русским языками. Окончил московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина (1987) по специальности
Кандидат экономических наук.
Трудовой стаж:
Главный инженер совхоза (1987−1989);.
Первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМК (1989−1991);.
Главный инженер совхоза (1991−1992);.
Директор МГП «Новоселовка» (1992−1993);.
Заместитель генерального директора НПО «Кустанайское» (1993−1996);.
Председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север» (1996−1998);.
Аким Мендыкаринского района (октябрь 1998 — октябрь 2002);.
Аким Тарановского района (октябрь 2002 — май 2004);.
Государственный инспектор государственной инспекции управления
Заместитель акима Жамбылской области (август 2006 — январь 2010);.
Заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010−2014);.
Секретарь партии «Нур Отан» (февраль 2014 — сентябрь 2015);.
Заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан (с 4 сентября 2015).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Орден «Құрмет» (2011).
Медали.