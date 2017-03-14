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13:33 (мск), источник: Nur.kz

Акимом Северо-Казахстанской области назначен Кумар Аксакалов

Ранее он был заместителем руководителя администрации президента.

Источник: Nur.kz

Акимом Северо-Казахстанской области назначен заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Кумар Аксакалов, сообщает NUR.KZ.

Кумар Аксакалов родился 24 августа 1965 года в селе Ленинское (ныне Узунколь) Костанайской области.

Женат, есть четверо детей. Владеет казахским и русским языками. Окончил московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина (1987) по специальности инженер-механик.

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Кандидат экономических наук.

Трудовой стаж:

Главный инженер совхоза (1987−1989);.

Первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМК (1989−1991);.

Главный инженер совхоза (1991−1992);.

Директор МГП «Новоселовка» (1992−1993);.

Заместитель генерального директора НПО «Кустанайское» (1993−1996);.

Председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север» (1996−1998);.

Аким Мендыкаринского района (октябрь 1998 — октябрь 2002);.

Аким Тарановского района (октябрь 2002 — май 2004);.

Государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента Республики Казахстан (апрель 2004 — август 2006);.

Заместитель акима Жамбылской области (август 2006 — январь 2010);.

Заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010−2014);.

Секретарь партии «Нур Отан» (февраль 2014 — сентябрь 2015);.

Заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан (с 4 сентября 2015).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Орден «Құрмет» (2011).

Медали.

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