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17:37 (мск), источник: РБК

Лукашенко внес поправки в соглашение о совместной с Россией системе ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес поправки в соглашение о совместной с Россией системе противовоздушной обороны. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном правовом портале Белоруссии.

Источник: Reuters

Указ был подписан 10 марта, однако опубликован только во вторник, 14 марта. Изменения были внесены в документ, подписанный 2 ноября 2016 года в Минске. При этом сам текст внесенных изменений опубликован не был.

В октябре 2015 года Россия и Белоруссия договорились о создании единой системы обороны Союзного государства. В частности, Минск и Москва наметили расширение сотрудничества в сфере совместной охраны границ и создание единой системы ПВО.

В начале февраля агентство Regnum сообщало о возможном выходе Белоруссии из ЕАЭИ и ОДКБ. Также агентство допустило и разрыв проекта Союзного государства России и Белоруссии. Однако источник РБК, близкий к руководству Белоруссии, назвал это сообщение глупостью, которая «неизвестно кем и почему вбрасывается в эфир». Сам Александр Лукашенко также не подтвердил подобную информацию.

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