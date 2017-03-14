Лукашенко внес поправки в соглашение о совместной с Россией системе ПВО

Указ был подписан 10 марта, однако опубликован только во вторник, 14 марта. Изменения были внесены в документ, подписанный 2 ноября 2016 года в Минске. При этом сам текст внесенных изменений опубликован не был.

В октябре 2015 года Россия и Белоруссия договорились о создании единой системы обороны Союзного государства. В частности, Минск и Москва наметили расширение сотрудничества в сфере совместной охраны границ и создание единой системы ПВО.

В начале февраля агентство Regnum сообщало о возможном выходе Белоруссии из ЕАЭИ и ОДКБ. Также агентство допустило и разрыв проекта Союзного государства России и Белоруссии. Однако источник РБК, близкий к руководству Белоруссии, назвал это сообщение глупостью, которая «неизвестно кем и почему вбрасывается в эфир». Сам Александр Лукашенко также не подтвердил подобную информацию.