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13:46 (мск), источник: Om1.ru

Омское правительство выделило Красному Кресту помещение в здании Сибзавода

Площадь безвозмездно предоставленного помещения составляет 33 квадратных метра. В нём необходимо сделать ремонт.

По поручению губернатора Виктора Назарова региональное министерство имущественных отношений предоставило в безвозмездное пользование помещение омскому региональному отделению «Российского Красного Креста».

Как сообщает Минимущества, помещение под офис выделено на четвёртом этаже здания № 89 по Красному Пути. В этом здании расположены офисы множества организаций, среди которых Ростехнадзор и ООО «Сибзавод».

Площадь помещения составляет 33,2 квадратных метра. После проведения ремонта сотрудники Красного Креста смогут принимать посетителей и устраивать благотворительные акции при поддержке российского и международного гуманитарного движения.

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