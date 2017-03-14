Омское правительство выделило Красному Кресту помещение в здании Сибзавода

По поручению губернатора Виктора Назарова региональное министерство имущественных отношений предоставило в безвозмездное пользование помещение омскому региональному отделению «Российского Красного Креста».

Как сообщает Минимущества, помещение под офис выделено на четвёртом этаже здания № 89 по Красному Пути. В этом здании расположены офисы множества организаций, среди которых Ростехнадзор и ООО «Сибзавод».

Площадь помещения составляет 33,2 квадратных метра. После проведения ремонта сотрудники Красного Креста смогут принимать посетителей и устраивать благотворительные акции при поддержке российского и международного гуманитарного движения.