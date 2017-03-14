Первому заместителю мэра Уфы Александру Филиппову предъявлено обвинение

Кроме того, с вице-мэра взята подписка о невыезде.

Напомним, Александр Филиппов подозревается в неуплате налога на 3,7 млн руб. По материалам дела, в 2011 владелец холдинга «Таганка» Андрей Смышляев купил компанию «Автореал» с истекающим сроком аренды, но потерял права на участок, не успев подготовить проект застройки территории. До 2011 года «Автореал» принадлежал Филлипову. А продлить договор аренды отказалось как раз Управление земельных ресурсов, которое курировал тот же Филиппов.

На допросах Ивушкин рассказал, что бенефициаром сделки был якобы господин Филиппов. Он арендовал под данный автоцентр участок земли на углу проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР.