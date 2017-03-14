Дело бывшего генерального консула передано в итальянский суд

Обвиняют дипломата в извлечении выгоды из влияния. По данным прокуратуры, осенью прошлого года он вымогал полторы тысячи евро у гражданина Сирии, чтобы ускорить оформление документов для въезда в Молдову троим гражданам Ирака.

От посредника-сирийца консул получил паспорта иракцев и аванс в пятьсот евро. Дипломат находится под стражей с конца прошлого года, от работы его отстранили. За коррупцию ему грозит до 150 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы.