Дело бывшего генерального консула передано в итальянский суд
Дело бывшего генерального консула Молдовы в Болонье Николая Нукэ передано в суд. Обвиняют дипломата в извлечении выгоды из влияния.
Дело бывшего генерального консула Молдовы в Болонье Николая Нукэ передано в суд. Обвиняют дипломата в извлечении выгоды из влияния.
Обвиняют дипломата в извлечении выгоды из влияния. По данным прокуратуры, осенью прошлого года он вымогал полторы тысячи евро у гражданина Сирии, чтобы ускорить оформление документов для въезда в Молдову троим гражданам Ирака.
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