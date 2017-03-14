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13:49 (мск), источник: Publika.md

Дело бывшего генерального консула передано в итальянский суд

Дело бывшего генерального консула Молдовы в Болонье Николая Нукэ передано в суд. Обвиняют дипломата в извлечении выгоды из влияния.

Источник: Publika.md

Обвиняют дипломата в извлечении выгоды из влияния. По данным прокуратуры, осенью прошлого года он вымогал полторы тысячи евро у гражданина Сирии, чтобы ускорить оформление документов для въезда в Молдову троим гражданам Ирака.

От посредника-сирийца консул получил паспорта иракцев и аванс в пятьсот евро. Дипломат находится под стражей с конца прошлого года, от работы его отстранили. За коррупцию ему грозит до 150 тысяч леев штрафа или до пяти лет тюрьмы.

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