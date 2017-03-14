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14:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Городецкий рассказал об особенностях «Технопрома-2017»

НОВОСИБИРСК, 14 марта, РИА ФедералПресс. В Москве прошло первое заседания оргкомитета по подготовке к международному технологическому форуму «Технопром-2017». Об итогах заседания, а также об основных особенностях мероприятия рассказал на встрече с журналистами губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Международный форум технологического развития «Технопром-2017» состоится 20 — 22 июня 2017 года. Это будет уже пятый — юбилейный форум. Посвящен он будет тематике новой промышленной революции.

В этом году форум будет посвящен двум темам: использование потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и реализация концепции новой промышленной революции в России.

«На заседании вице-премьер Дмитрий Рогозин пояснил, почему в этом году планируется сделать упор именно на этих направлениях. После каждого форума, по его словам, есть прорыв (имеется в виду ГЛОНАСС и др. проекты — прим. ред). И именно наш “Технопром” готовит для этого основу», — отметил губернатор Новосибирской области.

Программа включает в себя три насыщенных дня. Первый день посвящен молодежной и образовательной программе, нацеленной на молодых ученых, студентов, исследователей, предпринимателей в сфере технологи и инженеров. Второй день будет посвящен диверсификации российской экономики в условиях «новой промышленной революции», импортозамещению, выходу на внешние рынки. Также в этот день пройдет заседание российско-индийской комиссии по сотрудничеству. Третий день посвящен вопросам реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области и отбор проектов для этой программы.

В рамках форума также будет представлена выставка «НТИ ЭКСПО», на которой будут представлены Республика Тататрстан и Севастополь. Также состоятся XI Сибирская венчурная ярмарка и выставка «НТИ ЭКСПО», цель которой — содействие развитию организаций-лидеров шестого технологического уклада.

Сейчас оргкомитет мероприятия рассматривает предложения о привлечении к участию Индии и Белоруссии. Республика Индия уже согласилась участвовать в качестве страны-партнера мероприятия.

«С каждым годом возрастает интерес к площадке “Технопром”, он привлекает все больше участников как из регионов России, так и из-за рубежа. Уверен, что и в этом году наш форум подтвердит статус ключевой международной деловой площадкой по обсуждению и выработке предложений, которые помогут определить стратегические приоритеты госполитики, обеспечивающие условия глобального технологического лидерства России», — отметил Владимир Городецкий.

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