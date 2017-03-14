Блокада Донбасса убивает важнейшие промотрасли Украины — Янукович

«Блокада убивает важнейшие отрасли промышленности во всей Украине… Последствия этой блокады будут чудовищными для всей страны, от Донецка до Львова», — сказал Янукович.

По его мнению, блокада Донбасса дает сигнал иностранным инвесторам о том, что «не государственная власть, а группа непонятных лиц в камуфляже и масках, да еще и под прикрытием народных депутатов, могут самостоятельно устанавливать правила игры для бизнесменов — определять с кем вести торговлю, а с кем нет, куда везти товар, а куда нет».

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.