Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
14:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Блокада Донбасса убивает важнейшие промотрасли Украины — Янукович

По мнению Виктора Януковича, блокада Донбасса дает сигнал иностранным инвесторам о том, что «не государственная власть, а группа непонятных лиц в камуфляже и масках … могут самостоятельно устанавливать правила игры для бизнесменов».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Торговая блокада Донбасса убивает важнейшие отрасли промышленности по всей Украине и отталкивает иностранных инвесторов, заявил в интервью РИА Новости бывший президент страны Виктор Янукович.

«Блокада убивает важнейшие отрасли промышленности во всей Украине… Последствия этой блокады будут чудовищными для всей страны, от Донецка до Львова», — сказал Янукович.

По его мнению, блокада Донбасса дает сигнал иностранным инвесторам о том, что «не государственная власть, а группа непонятных лиц в камуфляже и масках, да еще и под прикрытием народных депутатов, могут самостоятельно устанавливать правила игры для бизнесменов — определять с кем вести торговлю, а с кем нет, куда везти товар, а куда нет».

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Кобзон выступил против участия Самойловой в 'Евровидении'
В Кремле назвали фильм CNN о Путине «одиозным»
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Верховный суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь