Генпрокуратура проверит чиновников за расходы на 300-летие Омска

Коллегия Счетной палаты РФ прокомментировала бюджет Омской области, в том числе — подготовку к 300-летию города. Ведомство констатировало, что деньги освоены лишь на треть, а из 33 запланированных пунктов власти выполнили только 13.

Изначально в документе (постановление правительства РФ № 2040. -Ред.) было 33 мероприятия, на которые планировалось выделить 91 млрд рублей. Однако, как сообщили в Счетной палате, к 1 ноября 2016 года, фактический объем финансирования составил 30,3 млрд. рублей. Это 40,2% от изначально предусмотренного объема.

«Наиболее значительное недофинансирование сложилось по 4 крупным и стратегически важным для области объектам: международный аэропорт, гидроузел на реке Иртыш, Омский метрополитен и магистральный канализационный коллектор», — уточняется на официальном сайте Счетной палаты РФ.

Материалы по многочисленным нарушениям и недостаткам, выявленными аудиторами, переданы в Генпрокуратуру РФ.