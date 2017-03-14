Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
14:41 (мск), источник: СуперОмск

Генпрокуратура проверит чиновников за расходы на 300-летие Омска

Проверка подготовки к юбилею Омска аудиторами Счетной палаты РФ выявила многочисленные нарушения.

Источник: РИА "Новости"

Коллегия Счетной палаты РФ прокомментировала бюджет Омской области, в том числе — подготовку к 300-летию города. Ведомство констатировало, что деньги освоены лишь на треть, а из 33 запланированных пунктов власти выполнили только 13.

Изначально в документе (постановление правительства РФ № 2040. -Ред.) было 33 мероприятия, на которые планировалось выделить 91 млрд рублей. Однако, как сообщили в Счетной палате, к 1 ноября 2016 года, фактический объем финансирования составил 30,3 млрд. рублей. Это 40,2% от изначально предусмотренного объема.

«Наиболее значительное недофинансирование сложилось по 4 крупным и стратегически важным для области объектам: международный аэропорт, гидроузел на реке Иртыш, Омский метрополитен и магистральный канализационный коллектор», — уточняется на официальном сайте Счетной палаты РФ.

Материалы по многочисленным нарушениям и недостаткам, выявленными аудиторами, переданы в Генпрокуратуру РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Орешкин счел рубль слишком крепким
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь