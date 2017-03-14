Власти региона разрабатывают новый вид контракта для инвесторов
Документы позволят предоставлять компаниям расширенный список льгот.
Документы позволят предоставлять компаниям расширенный список льгот.
Власти региона разрабатывают порядок заключения специальных инвестиционных контрактов. Документы позволят предоставлять компаниям расширенный список льгот.
Спецконтракт намного шире, чем соглашение по
Он отметил, что этот инструмент уже выстроен на федеральном уровне. Контракты могут заключить с Российской Федерацией, субъектом РФ и муниципалитетом на срок не более десяти лет. Предусмотрены как двухсторонние, так и трёх- и четырёхсторонние соглашения. Минимальный объём инвестиций в Калининградской области планируют установить на уровне 50 млн рублей.
В региональном Минпроме считают нецелесообразным давать инвесторам дополнительные налоговые льготы, так как в регионе действует механизм особой экономической зоны. Чиновники рассматривают выделение земельных участков без торгов и предоставление в приоритетном порядке мер государственной поддержки. Регион, в свою очередь, получит обязательства промышленного предприятия наладить производство определённого вида продукции и создать новые рабочие места.
Чтобы заключить контракт, инвестор должен обратиться в Фонд развития промышленности Калининградской области. В течение 60 дней проект контракта будет рассматривать экспертный совет, который должен вынести решение о целесообразности заключения соглашения. Проект, который устанавливает порядок заключения специальных инвестиционных контрактов, одобрили на заседании регионального правительства. Документ вынесут на рассмотрение Облдумы.