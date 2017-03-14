Власти региона разрабатывают новый вид контракта для инвесторов

Власти региона разрабатывают порядок заключения специальных инвестиционных контрактов. Документы позволят предоставлять компаниям расширенный список льгот.

Спецконтракт намного шире, чем соглашение по государственно-частному партнёрству и инвестиционному контракту. И Российская Федерация, и субъект Российской Федерации, и муниципалитет может принять на себя любые обязательства социально-экономического характера, — пояснил и.о. министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Олег Ступин на заседании областного правительства во вторник, 14 марта.

Он отметил, что этот инструмент уже выстроен на федеральном уровне. Контракты могут заключить с Российской Федерацией, субъектом РФ и муниципалитетом на срок не более десяти лет. Предусмотрены как двухсторонние, так и трёх- и четырёхсторонние соглашения. Минимальный объём инвестиций в Калининградской области планируют установить на уровне 50 млн рублей.

В региональном Минпроме считают нецелесообразным давать инвесторам дополнительные налоговые льготы, так как в регионе действует механизм особой экономической зоны. Чиновники рассматривают выделение земельных участков без торгов и предоставление в приоритетном порядке мер государственной поддержки. Регион, в свою очередь, получит обязательства промышленного предприятия наладить производство определённого вида продукции и создать новые рабочие места.

Чтобы заключить контракт, инвестор должен обратиться в Фонд развития промышленности Калининградской области. В течение 60 дней проект контракта будет рассматривать экспертный совет, который должен вынести решение о целесообразности заключения соглашения. Проект, который устанавливает порядок заключения специальных инвестиционных контрактов, одобрили на заседании регионального правительства. Документ вынесут на рассмотрение Облдумы.