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14:21 (мск), источник: 365info.kz

Акимы сменились в нескольких областях Казахстана

После Карагандинской, Мангистауской и Карагандинской областей новый аким был назначен и в Северо-Казахстанской области.

Источник: 365info.kz

Главой СКО стал Кумар Аксакалов. Он сменил на этом посту Ерика Султанова, занимавшего должность акима с 27 мая 2014 года. Ранее Кумар Аксакалов был заместителем руководителя Администрации президента РК. Он родился в 1965 году. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина, кандидат экономических наук. В разные годы занимал должность акима Мендыкаринского района, акима Тарановского района, государственного инспектора государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК, заместителя акима Жамбылской области. Работал заместителем руководителя, руководителем центрального аппарата НДП «Нур Отан», секретарем партии «Нур Отан».

Утром 14 марта стало известно о назначении Ерлана Кошанова акимом Карагандинской области. Бывший глава региона Нурмухамбет Абдибеков получил должность председателя Счетного комитета.

Затем сменился аким в Мангистауской области. Пост занял Ералы Тугжанов. Наконец, акимом Акмолинской области вместо Сергея Кулагина был назначен Малик Мурзалин, ранее работавший первым заместителем управляющего делами президента РК.

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