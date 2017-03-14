Сергей Неверов призвал поставить точку в деле мэра Усть-Кутского района Приангарья
Зампред Госдумы считает перенос судебного заседания расправой над мэром.
Зампред Госдумы считает перенос судебного заседания расправой над мэром.
Секретарь Генерального совета «Единой России», зампред Госдумы Сергей Неверов призвал правоохранителей оставить в покое мэра
«Тамара Климина — избранный мэр
Суть в том, что представителями местной прокуратуры подан иск о досрочном прекращении полномочий. Якобы на основании того, что Климина страдает психическим заболеванием. И вот уже в пятый раз городской суд перенес заседание по иску. При этом, как пишут региональные СМИ, медкомиссия признала мэра вменяемой.
Я не могу давать оценку работе правоохранительных органов и суда, но ничего хорошего в такой ситуации нет. Как минимум, с
Напомним, прокурор
Между тем Тамаре Климиной необоснованно приписали шизофрению, и на этом основании хотят снять ее с поста, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой в ходе встречи парламентариев с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко 10 марта. По словам Андрея Лугового, запись появилась в медицинской истории Тамары Климиной «волшебным» образом и может иметь отношение к деятельности предыдущего мэра района.
Кроме того, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил Сергея Левченко вступиться за мэра