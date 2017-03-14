Сергей Неверов призвал поставить точку в деле мэра Усть-Кутского района Приангарья

Секретарь Генерального совета «Единой России», зампред Госдумы Сергей Неверов призвал правоохранителей оставить в покое мэра Усть-Кутского района Приангарья Тамару Климину, которую пытаются отстранить от должности. В пятый раз суд перенес заседание по данному делу, и это, по его мнению, вызывает неприятное ощущение то ли расправы, то ли злой шутки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЕР.

«Тамара Климина — избранный мэр Усть-Кутского района. И не важно, какую партию она представляет — это выбор людей. И с этим должен считаться губернатор Иркутской области. С Климиной вот уже долгое время происходит весьма странная история, которая вызывает неприятное ощущение то ли расправы, то ли злой шутки.

Суть в том, что представителями местной прокуратуры подан иск о досрочном прекращении полномочий. Якобы на основании того, что Климина страдает психическим заболеванием. И вот уже в пятый раз городской суд перенес заседание по иску. При этом, как пишут региональные СМИ, медкомиссия признала мэра вменяемой.

Я не могу давать оценку работе правоохранительных органов и суда, но ничего хорошего в такой ситуации нет. Как минимум, с морально-этической точки зрения это выглядит некрасиво. А что самое печальное — страдают жители Усть-Кутского района, поскольку, думаю, от таких мытарств любой человек, а тем более, руководитель, не сможет сосредоточиться на своей работе. Пора бы уже поставить точку в этой истории. Если есть основания — примите решение. А если оснований нет, то оставьте человека в покое и дайте спокойно работать, — призвал Сергей Неверов.

Напомним, прокурор Усть-Кута подал иск в городской суд на мэра муниципалитета Тамару Климину. Заявление связано с трудовыми правоотношениями. Прокурор требует прекращения полномочий мэра.

Между тем Тамаре Климиной необоснованно приписали шизофрению, и на этом основании хотят снять ее с поста, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой в ходе встречи парламентариев с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко 10 марта. По словам Андрея Лугового, запись появилась в медицинской истории Тамары Климиной «волшебным» образом и может иметь отношение к деятельности предыдущего мэра района.