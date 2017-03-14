Решетников поручил правительству вплотную заняться трудоустройством инвалидов
ПЕРМЬ, 14 марта, РИА ФедералПресс. Максим Решетников провел заседание совета по делам инвалидов, сообщает
ПЕРМЬ, 14 марта, РИА ФедералПресс. Максим Решетников провел заседание совета по делам инвалидов, сообщает
Врио главы региона отметил, что сегодня в Прикамье показатель доступности социальных учреждений для инвалидов составляет 45%, в течение года он должен быть доведен до 50%. При этом правительству поставлена задача развития механизмов, способствующих трудоустройству людей с ограниченными возможностями.
«Трудовую деятельность ведут только 20% инвалидов и этот показатель ниже, чем в среднем по России — 25,3%. Поэтому задача агентства по занятости населения — работать с такими детьми в индивидуальном порядке, не допускать того, чтобы люди замкнулись в себе и сидели дома. Прошу активизировать работу по созданию условий для полноценной и достойной жизни инвалидов, чтобы они могли работать, реализовывать свои знания и таланты. Для этого необходимо адаптировать имеющиеся лучшие практики и наработки других регионов», — сказал Максим Решетников.
Министр образования и науки региона Раиса Кассина заявила, что сегодня среднее общее образование в крае получают почти 20 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и чуть более 5 тыс.
Повторное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края пройдет в июне.