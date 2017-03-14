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14:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников поручил правительству вплотную заняться трудоустройством инвалидов

ПЕРМЬ, 14 марта, РИА ФедералПресс. Максим Решетников провел заседание совета по делам инвалидов, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Источник: РИА "Новости"

Врио главы региона отметил, что сегодня в Прикамье показатель доступности социальных учреждений для инвалидов составляет 45%, в течение года он должен быть доведен до 50%. При этом правительству поставлена задача развития механизмов, способствующих трудоустройству людей с ограниченными возможностями.

«Трудовую деятельность ведут только 20% инвалидов и этот показатель ниже, чем в среднем по России — 25,3%. Поэтому задача агентства по занятости населения — работать с такими детьми в индивидуальном порядке, не допускать того, чтобы люди замкнулись в себе и сидели дома. Прошу активизировать работу по созданию условий для полноценной и достойной жизни инвалидов, чтобы они могли работать, реализовывать свои знания и таланты. Для этого необходимо адаптировать имеющиеся лучшие практики и наработки других регионов», — сказал Максим Решетников.

Министр образования и науки региона Раиса Кассина заявила, что сегодня среднее общее образование в крае получают почти 20 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и чуть более 5 тыс. детей-инвалидов. Родители особенных детей могут выбрать любую образовательную программу.

Повторное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края пройдет в июне.

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