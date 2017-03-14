Горсовет приглашает желающих стать мэром Омска

В Омске начался прием заявок от кандидатов в мэры. Вчера комиссия из 12 человек начала свою работу в Горсовете Омска. Председателем нового рабочего органа был выбран управляющий омским отделением Пенсионного фонда Сергей Тодоров.

Напомним в состав комиссии вошли шесть человек от губернатора и шесть — от городского парламента.

Сейчас стартовал первый этап конкурса, который продлится до 4 апреля включительно.

Все желающие возглавить город могут принести документы в здание Горсовета по улице Думской, 1 кабинет 102. Документы принимаются с понедельника по четверг с 8:30 до 17:45 часов, в пятницу — с 8:30 до 16:30 часов.

Рассмотрение документов и регистрация участников намечены на 6 апреля, с 9 до 12 часов. Собеседование с кандидатами пройдет 14 апреля.

Далее комиссия представит двух претендентов, одного из которых выберет горсовет Омска.