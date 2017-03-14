Семенченко сообщил о новых задержаниях участников блокады Донбасса

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции «КОРД» захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе «зачистки» были задержаны несколько десятков участников блокады. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что все задержанные участники блокады освобождены, пострадавших нет.

«Начались повторные задержания добровольцев 16 редута. Сначала их отпустили, теперь задерживают на блокпостах. Принимаем меры», — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Также он сообщил о задержании группы добровольцев спецподразделением полиции на блокпосту в районе Бахмута. По его словам, на других блокпостах происходит аналогичная ситуация.