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14:34 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Семенченко сообщил о новых задержаниях участников блокады Донбасса

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Самопомич», один из организаторов торговой блокады Донбасса, Семен Семенченко заявил, что началось повторное задержание участников блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Источник: "РИА Новости" Украина

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции «КОРД» захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе «зачистки» были задержаны несколько десятков участников блокады. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что все задержанные участники блокады освобождены, пострадавших нет.

«Начались повторные задержания добровольцев 16 редута. Сначала их отпустили, теперь задерживают на блокпостах. Принимаем меры», — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Также он сообщил о задержании группы добровольцев спецподразделением полиции на блокпосту в районе Бахмута. По его словам, на других блокпостах происходит аналогичная ситуация.

«Группа добровольцев, возвращавшаяся из травмотологии в г. Константиновка, была задержана спецподразделением полиции на блокпосту Бахмута. Им заявили, что введен режим “особого положения” штабом АТЦ. Поступает информация с остальных блокпостов об аналогичной ситуации», — добавил позже Семенченко.

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